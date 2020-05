TRANSPORTS TERRESTRES : LES MESURES DE RESTRICTION ALLÉGÉES (Officiel)

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a annoncé l’assouplissement des mesures de restriction imposées aux chauffeurs. Dorénavant, dans les transports en commun, toutes les places assises peuvent être occupées au lieu de la moitié, informent les services du ministère. Les Taxis et véhicules particuliers passent de trois (03) à quatre (04) passagers, en plus du chauffeur.

La réduction des restrictions induites par l’état d’urgence avait été annoncé par le président de la République, Macky Sall, lors d’une adresse à la nation.

