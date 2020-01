Trincão vers le Barça contre 31M€

D’après la presse catalane, on ne devrait pas voir de renfort en attaque pour le Barça cet hiver. En revanche, au prochain mercato, il va y avoir du mouvement à Barcelone, si on en croit les informations d’O Jogo. Le jeune Francisco Trincão sera un joueur blaugrana, le club catalan en offre 31M€ à Braga qui ne refusera pas, affirme le quotidien. L’attaquant portugais deviendrait alors la plus grosse vente de l’histoire de son club. À noter qu’un joueur pourrait faire le chemin inverse, et jouer à Braga. Il s’agit d’Abel Ruiz, annoncé en partance de Barcelone.

Pourquoi le Barça veut Trincão