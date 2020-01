Trois lions dans le onze type de l’année !

L’équipe-type de l’année 2019 est dévoilée et on y retrouve trois internationaux sénégalais, le défenseur Kalidou Koulibaly, le milieu Idrissa Gana Guèye et l’attaquant Sadio Mané. Le Sénégal est ainsi la sélection la plus représentée de cette équipe que Samuel Eto’o rêve de diriger. « Donnez moi cette équipe et je gagne trois CAN d’affilée, a-t-il rigolé. »

Onana – Hakimi, KOULIBALY, Matip, Aurier – Mahrez, GANA GUEYE, Ziyech – Salah, MANE, Aubameyang