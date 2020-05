Trump critique l’ancien président Bush

24 heures après que l’ancien président George W. Bush a diffusé une vidéo appelant les Américains à s’unir dans la lutte contre le coronavirus, le Président Donald Trump le tance pour ne pas s’être exprimé lors de son procès en destitution.

Trump a demandé où se trouvait le message d’unité de Bush pendant sa mise en accusation. Le procès de mise en accusation, qui a finalement abouti à la condamnation de Trump, s’est poursuivi jusqu’au début du mois de février, alors que l’épidémie de coronavirus s’étendait au delà de la Chine et que des cas sont apparus aux États-Unis.

« Oh bye the way, j’apprécie le message de l’ancien président Bush, mais où était-il pendant la mise en accusation, appelant à mettre la partisanerie de côté », a tweeté Trump. « Il n’était nulle part pour s’élever contre le plus grand canular de l’histoire américaine ! »

Les commentaires de M. Trump faisaient suite à une vidéo, partagée par le Centre présidentiel George W. Bush, dans laquelle M. Bush déclarait : « Nous ne pouvons pas permettre que la séparation physique devienne un isolement émotionnel. Cela exige de nous, non seulement de la compassion, mais aussi de la créativité dans notre action ».