UASZ: Les étudiants en grève illimitée

Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ne décolèrent pas contre les autorités universitaires. En assemblée générale hier, les étudiants maintiennent la grève illimitée jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. Ils sont allés plus loin hier en réclamant les départs du Recteur et du Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Ziguinchor (Crouz) qui ont fini de montrer leur incapacité à résoudre leurs problèmes. Les étudiants menacent de chauffer Ziguinchor. A ce propos, ils ont demandé aux populations et forces de l’ordre de se tenir prêtes, parce qu’ils vont descendre dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail.