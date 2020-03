Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Un 4e mort et 204 cas confirmés en France L’épidémie de Covid-19, dont le bilan a dépassé les 3 000 morts dans le monde, continue de se propager. En France, le nombre de cas est passé à 204 et un quatrième décès a été enregistré, un nonagénaire dans le Morbihan. L Partager Facebook

