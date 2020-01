Un ancien inspecteur de Police arrêté

A.C, un ancien inspecteur de Police en service à la mairie de Mbacké, a été arrêté par les gendarmes de Touba et place sous mandat de dépôt. Il est accusé d’avoir trafiqué une pièce d’état-civil, Selon Vox Populi, il a été interpellé suite à une plainte d’une dame veuve vivant aux Etats Unis. Il avait réussi à faire procurer un certificat de mariage, avec option monogamie à une nommée Fatou Sylla employée à la mairie de Touba. Cela alors que la mariée était la seconde épouse du mari décédé quelques temps après un voyage de noces au Sénégal. C’est avec ce faux document que Fatou Sylla a voyagé aux Etats-Unis. Quelques temps après, la vrai épouse de l’Américain décédé a découvert le pot aux roses et dépose une plainte via l’Ambassade des USA au Sénégal. L’ancien inspecteur de police travaillait au commissariat urbain de Mbacké.