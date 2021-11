Un autre journaliste candidat

Pour ces échéances électorales, les listes se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois aux HLM, c’est le duo Lala Aicha Fall et Pedre Ndiaye qui est entré en jeu avec la confection de la liste sous la bannière de « Sunu Gox sunu Yitte ».

Pedre Ndiaye journaliste, chargé des relations publiques de plusieurs personnalités mais aussi responsable de «Fekke Ma Thi Boole » et Lala Aicha FALL de la majorité présidentielle ont décidé de se jeter dans la mare aux crocodiles. Porteurs de voix, ils ont opté pour une liste citoyenne et comptent bousculer les formations politiques. Le mouvement qui commence à prendre d l’ampleur aux HLM compte se baser sur l’expertise de la localité pour impulser des projets de développement. Pédre Ndiaye, connu pour ses entrées à Dakar, comptera sur ses relations pour asseoir une base et Lala Aicha Fall, de même, compte mobiliser toutes ses connaissances dans le périmètre communal pour faire la différence. Déjà selon des informations recoupées, toutes les formalités ont été prises pour être dans les délais afin de participer à la quête des voix le 22 Janvier prochain.