UN AUTRE SCANDALE WOURY DIALLO : UN DEALER GRACIÉ

Alors que le scandale Woury Diallo n’est pas rangé aux oubliettes, un autre cas similaire éclabousse la justice. En effet, selon Walfquotidien, un autre détenu, trafiquant de drogue a été gracié avant son jugement en appel. L’accusé se nomme Alassane Onangaré Diop. Arrêté en août 2010 pour trafic de drogue, il a bénéficié d’une grâce présidentielle en 2018.. Quand le juge de la Chambre criminelle a appelé l’accusé pour comparution, on lui a fait savoir que le mis en cause a bénéficié d’une grâce présidentielle en 2018. Le juge interpelle directement le représentant de l’administration pénitentiaire. Il n’est pas là On n’avait un reçu l’ordre de son extraction de prison. Nous nous sommes rendus au camp pénal de Liberté 6 et au Cap Manuel, mais nous ne sommes pas parvenus à le retrouver », a-t-il répondu au juge. Insatisfait, le juge saisit le procureur, histoire d’y voir clair Après vérification, le procureur répond: « Il a été libéré par grâce présidentielle en 2018. Le juge, en colère, réplique: « pourtant l’accusé n’a toujours pas désisté de son appel » N’empêche, il a été jugé par contumace et la première condamnation a été confirmée par le juge.