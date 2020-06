Un berger de 47 ans meurt par pendaison

Alioune Sow, un berger âgé de 47 ans, a été retrouvé mort pendu à un arbre, à 300 mètres. Le drame s’est déroulé à Thiébé Coli, une localité de la commune de Warkhokh dans le département de Linguère.

Le drame est survenu ce vendredi 19 juin vers 5 heures du matin. A en croire une source proche de la famille, c’est juste après la prière de l’aube que les deux épouses de la victime ont constaté que leur époux n’était plus dans sa case. Alors ces dernières ont suivi les pas de leur mari jusqu’au lieu où le drame s’est produit. A leur arrivée, elles ont retrouvé mort leur mari qui s’est servi d’une corde avant de commettre l’irréparable. Informés, les services de santé de la localité en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Linguère se sont transportés sur les lieux du drame pour un constat d’usage. Du coup, la dépouille du berger a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô. Un certificat de genre de mort aurait été délivré à la victime et certainement sur ordre du procureur, le corps du défunt serait remis à ses proches pour inhumation. Jusqu’ici, même si la cause de ce suicide n’est pas encore connue, il ressort de nos informations que la victime souffrait depuis quelques temps des troubles psychiques. Alioune Sow a été interné dans un hôpital psychiatrique à Dakar.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)