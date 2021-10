Un enseignant à la retraite trouvé mort dans sa chambre

La police centrale de Guédiawaye a procédé, avant-hier, au constat de corps sans vie à la cité des Enseignants de la localité. Le défunt se nommait de Michel F. Il était âgé de 71 ans. Il a été retrouvé mort dans sa chambre. Il a été découvert dans la chambre, allongé sur un lit et recouvert d’un drap de couleur blanche. Cependant, à l’examen visuel du corps, aucune trace de lutte ou de blessure n’a été signalée sur le corps sans vie de l’enseignant à la retraite. Toutefois, le défunt souffrirait de cancer des poumons et suivrait un traitement à l’hôpital Dalal Jamm. Le corps a été acheminé à l’hôpital Idrissa Pouye ex Cto de Grand-Yoff pour une autopsie.

Articles similaires