Un enseignant infecté à Bignona

La reprise des cours prévue ce jeudi matin risque d’être compromise à Bignona, et pour cause. Un enseignant en provenance de Dakar, a été testé positif hier. L’enseignant qui vit à Bignona, a contaminé toute sa famille dont son épouse de 28 ans et ses deux enfants âgés respectivement de 7 et 14 ans.