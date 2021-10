Un Français violait des mineurs défavorisés à Keur Mbaye Fall

Brice Theret en mission au Sénégal dans le cadre d’un projet humanitaire est poursuivi pour viols répétitifs sur des enfants mineurs à Keur Mbaye Fall. Les victimes sont des filles et garçons âgés entre 11 et 14 ans et sont logés dans un centre de l’Adtp “Eléments terres”. Le maniaque sexuel, après son acte, remettait de l’argent à ses “proies” pour acheter leur silence.

Exfiltré, Brice Theret a été arrêté à Louga avant d’être rapatrié en France pour son emprisonnement. Il a été dénoncé par les autres volontaires.

Il est visé pour agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs, viols sur mineurs et pédopornographie sur mineurs par personne ayant autorité.

Au Sénégal, la directrice du centre a fermé les yeux sur les agissements du prédateur qui était pourtant passé aux aveux. Elle pourrait être poursuivie pour non dénonciation d’un crime