La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura a annoncé qu’un hommage mondial sera rendu à Pape Diouf qui est décédé hier des suites du Covid-19. Elle a fait l’annonce sur la TFM où elle réagissait sur le décès de Pape Diouf. Fatma Samoura informe donc d’un hommage mondial à l’endroit de l’ancien journaliste sportif, agent de joueur et ex président de l’OM. La date et les détails de l’organisation ne sont pas encore connus. Sans doute, cet hommage sera organisé à la fin de cette pandémie qui a coûté au Sénégal son Pape Diouf.