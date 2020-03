Un homo sollicite un marabout Mbacké-Mbacké pour des rapports sexuels

Un styliste âgé de 32 ans qui se réclame d’être «gay» a été déféré au parquet de Diourbel lundi dernier pour diffusion de messages et des vidéos à caractère pornographique. Selon des informations de « Source A », le mis en cause avait proposé à un Mbacké-Mbacké âgé de 52 ans de le sodomiser. Et ce dernier a déposé au poste de police de Gouye Mbinde une plainte contre un individu pour diffusion de messages et des vidéos à caractère pornographique.