Un imam s’oppose au rapatriement des morts de Covid-19

S’il y a une autorité qui ne partage pas la lutte des Sénégalais de l’extérieur et de leurs parents au pays, pour le retour des corps des compatriotes morts du Covid-19, c’est bien l’imam de la Grande mosquée de Léona Niassène. Araby Niass a profité de de son sermon de la Korité pour évoquer le sujet, souligner que le lieu d’inhumation d’un mort importe peu quant à son sort. « Qu’on soit inhumé en France, aux Etats-Unis ou à coté de son marabout au Sénégal, cela revient au même. Ca ne change rien. Tout ce qu’un défunt trouvera dans l’au-delà, ce sont ses actes sur terre. Et, c’est Allah, le Clément et le Miséricordieux qui l’a dit dans le Coran », a déclaré le guide religieux. Non sans préciser que les sommes dépensées dans le rapatriement pouvaient couvrir d’autres dépenses en ces moments difficiles de pandémie.