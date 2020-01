UN JOURNALISTE PUBLIE UN LIVRE DE REVELATIONS SUR PAPE ALE NIANG

Le journaliste Ousmane Sèye vient de publier un ouvrage intitulé «Pape Alé Niang : Enquête sur une imposture médiatique». Il s’agit d’investigation qui revient en détail sur la carrière journalistique de Pape Alé Niang.

L’auteur, dans son ouvrage, qualifie Pape Alé Niang, de «politicien encagoulé» qui se fait passer pour un journaliste. Usant des techniques d’investigations, l’auteur a mené une enquête fouillée sur Pape Alé Niang. De son Thiaroye natal au lycée Abdoulaye Sadji en passant par les Jeunesses socialistes, de Sud Fm, à 2STV, en passant par Walf Fm et dernièrement Sen Tv, il retrace « le parcours tumultueux de cet adepte d’un journalisme de propagande », avec des témoignages inédits d’anciens camarades d’infortune « qu’il ne fréquente plus », d’anciens collègues « choqués » de découvrir le nouveau rôle de « redresseur de torts ». Ce livre dévoile les coulisses de son ascension fulgurante dans les médias et explique comment, sous couvert de journalisme, Pape Alé Niang est devenu un « politicien encagoulé » et un « mercenaire » vendant sa « plume au plus offrant ».De Khalifa Sall à Ousmane Sonko, Nafy Ngom Keita en passant par l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, le livre décortique « les liaisons dangereuses d’un spécialiste de la manipulation de l’opinion publique. »

L’auteur

Ousmane Dièye est un journaliste sénégalais vivant entre la France et la Suisse depuis plusieurs décennies. Il s’intéresse à l’actualité politique de son pays d’origine et de l’Afrique de l’Ouest.

Le journaliste Pape Alé Niang va publier son ouvrage intitulé: «Scandale au coeur de la République: le dossier du Coud». Dans ce livre dont la cérémonie de dédicace est prévue demain samedi, l’auteur revient de fond en comble sur le rapport de l’Ofnac, concernant le Coud, sous l’ère Cheikhou Oumar Hann.

