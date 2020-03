Un menuisier retrouvé mort sous un arbre, le crâne éclaté.

Un menuisier, 26 ans, a été trouvé mort dans la forêt classée de Mahon (Kolda) coincé par un arbre qu’il aurait certainement lui-même coupé. La découverte du corps sans vie du nommé Ibrahima Mballo a été faite, entre 15h et 16h ce samedi 29 février, par un charbonnier qui revenait de cette forêt située à une dizaine de kilomètres de Kolda, informe Thiey Dakar. Son corps a été retrouvé sous un arbre, le crâne éclaté. Alertés par la suite, des éléments de la gendarmerie et des eaux et forêts ont effectué une descente sur les lieux pour faire le constat. Le corps sans vie d’Ibrahima Mballo a été déposé par la suite à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda.