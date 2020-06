Un handicapé a été écrabouillé, la tête et le buste broyé par un car de transport en commun communément appelé « Ndiaga Ndiaye ». L’accident a eu lieu hier aux environs de 19h 45 mn sur l’avenue Bourguiba. D’après le récit de Vox Populi, le motocycliste, un handicapé moteur et un charretier était devant le « Ndiaga Ndiaye » qui cherchait à se frayer un passage dans les embouteillages. Le chauffeur a foncé sur eux comme un fou. Le charretier, qui était sur sa charrette avec une femme et d’autres passagers ont réussi à se sauver. Mais le handicapé moteur a eu moins de chance. Le car l’a renversé avant lui rouler dessus. Il est mort sur le coup.