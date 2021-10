Un non-voyant se fait passer pour le Directeur du Budget, escroque un commerçant 7 millions et se tape des prostituées

Pape Mamadou Kane qui s’est fait passer pour le Directeur du Budget, a roulé dans la farine le commerçant, Mohamed Ly. L’escroc a délesté sa victime d’une commande de portables et accessoires, d’une valeur de 7 millions FCFA. Jugé hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a été condamné à trois mois d’emprisonnement ferme.

La vingtaine bien sonnée, Pape Mamadou Kane est un homme particulier. Déféré dans le passé pour offre ou cession de drogue, le non-voyant confie qu’il consomme le produit prohibé pour soigner ses yeux. Mais cette fois-ci, le jeune homme s’est illustré dans l’escroquerie. Pour ce faire, il a appelé sur le standard de la Ccbm. Au bout du fil, il se présente comme le Directeur du Budget du Sénégal et dit à son interlocuteur qu’il souhaite passer une commande de portables et ses accessoires, d’une valeur de 7 millions FCFA. Le standardiste le réfère auprès de l’informaticien, Mohamed Ly, qui venait de démarrer son business. Après avoir conclu le marché, l’escroc lui fixe un rendez-vous dans les locaux de la Direction du Budget. La victime se rend dans ledit lieu et remet la marchandise à un livreur, mandaté par l’arnaqueur. Se sentant berné, Mohamed Ly qui n’a reçu aucun sou, dépose une plainte à la Section de Recherches. Interpellé dans une auberge de la place en compagnie d’une belle de nuit, le mis en cause a été attrait hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. “J’avais besoin d’argent pour soigner mes yeux”, a-t-il avancé.

Selon Me Me Baba Diop, la partie civile a mis toutes ses économies dans le marché. Pour la réparation du préjudice subi par son client, il a réclamé 8 millions FCFA. Le substitut du procureur a requis deux ans d’emprisonnement, dont un ferme contre le prévenu qui, d’après lui, mérite une répression exemplaire. Rendant sa décision, le président du tribunal a infligé une peine de trois mois ferme au prévenu. En plus de cette sanction pénale, il doit allouer à la partie civile la somme de 9 millions de nos francs, à titre de dommages et intérêts.