Un nouveau scandale du Barca contre Messi

Le capitaine du FC Barcelone n’a pas cautionné le départ de Neymar Jr et Ernesto Valverde. Après avoir répondu sèchement à Eric Abidal, Lionel Messi a plutôt vu le président Bartomeu maintenir l’ancien latéral français à son poste. Et maintenant, il se rend compte que Bartomeu lui met les bâtons dans les roues en recrutant une entreprise pour saboter son image et celle de sa femme. Le Barça a démenti en bloc ces accusations.

Voilà une affaire digne des meilleures séries politiques de notre temps. Selon l’émission « Què t’hi jugues » de la branche catalane de la Cadena SER, le Barça a engagé la société I3 Ventures pour laver l’image du président en place Josep Maria Bartomeu à travers une dizaine de comptes Facebook et Twitter, notamment Alter Sports, Sport Leaks ou encore Justicia y Dialoguo en el Deporte.

Il suffit de jeter un œil sur ces comptes pour constater que leur contenu est rempli de montages moqueurs ou à l’humour douteux et de débats de bas étage. Selon la Cadena SER, le Barça a fait appel à cette société non seulement pour « protéger » l’image de Bartomeu, très contesté par ses socios, mais aussi pour dénigrer les candidats à la prochaine élection présidentielle du club, prévue pour 2021.

Messi et Piqué aussi visés ?

L’enquête de la SER a également montré comment cette société engagée par le Barça avait aussi trollé certains anciens joueurs comme Xavi, Puyol et Guardiola, tout en se moquant aussi d’éléments actuels tels que Leo Messi et Gerard Piqué. Le Barça aurait payé près d’un million d’euros, en six fois, à cette fameuse société basée en Argentine.

Des révélations qui ont provoqué un énorme tollé en Espagne ces dernières heures. L’un des candidats à la présidence du Barça, Agustí Benedito, a déjà annoncé qu’il comptait porter plainte contre Bartomeu. Victor Font, autre candidat à la présidence du club blaugrana, a lui demandé une réponse immédiate de l’actuel conseil d’administration du club.

Le Barça dément en bloc

Le Barça vient de répondre il y a quelques minutes via un communiqué et dément en bloc les accusations dont il fait l’objet. Le club catalan confirme travailler avec I3 Ventures, mais affirme que les comptes Facebook et Twitter à l’origine de la polémique n’appartiennent pas à cette société. Si cela venait à être prouvé, le Barça se réserve le droit de porter plainte contre cette société et de stopper toute collaboration.

Le Barça confirme aussi dans son communiqué avoir engagé des sociétés pour surveiller la popularité du club sur les réseaux sociaux, mais réfute l’info selon laquelle il aurait payé une société pour dénigrer volontairement des personnes. Enfin, le Barça exige la rectification immédiate des informations divulguées par la Cadena SER sous peine d’engager des actions légales.

