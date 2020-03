POUR ILLUSTRER LE PAPIER DE JEROME VALETTE : "SIDA : LE TEST DE DEPISTAGE RAPIDE UTILISE PAR MEDECINS DU MONDE EN GUYANE". Un médecin bénévole au Centre d'accueil de soins et d'orientation (CASOM) de Cayenne prélève une goutte de sang avec tube capillaire pour faire un test rapide de dépistage du VIH, le 06 avril 2010 à Cayenne, Guyane. Medecins du monde propose, depuis le 9 fevrier 2010, des Tests de dépistage rapide (TDR) du VIH aux consultants de son CASOM en dehors du cadre réglementaire actuel. AFP PHOTO JODY AMIET (Photo by Jody AMIET / AFP) (Photo credit should read JODY AMIET/AFP via Getty Images)

Un patient guéri du Sida Après le « patient de Berlin », le « patient de Londres ». C'est le deuxième malade à avoir « guéri » du Sida, dix ans. Selon le site huffingtonpost visité par Rewmi, le patient a bénéficié d'une greffe de cellules souches qui a donné des résultats favorables, de l'avis de ses médecins, puisqu'il n'a montré aucun signe du virus depuis 30 mois, selon les résultats publiés dans la revue The Lancet HIV.

