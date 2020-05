Un policier poignardé à Guédiawaye

Mamadou Lamine Goudiaby, policier de la Brigade de Recherches a été victime d’une agression en plein couvre-feu. L’agent, en service au commissariat central de Guédiawaye,​ a été poignardé par un mécanicien récalcitrant au couvre-feu nommé O. Sow, 53 ans. L’agent de police a été atteint de coups de couteau, au niveau du niveau du triceps de l’avant-bras gauche, indique Les Echos. Il se retrouve avec dix points de suture et s’est procuré un certificat médical de 15 jours d‘incapacité temporaire de travail. Le mécanicien neutralisé dit avoir confondu le flic à des agresseurs. Il a été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires avec usage d’arme blanche sur un agent des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions et violation du couvre-feu.