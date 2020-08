Pikine: Un sapeur-pompier arrêté pour…

Deux individus dont un sapeur-pompier de la 1ère classe en service à la brigade de Malick Sy du nom de B. S. ont escroqué un boutiquier, à Pikine Tally Boumack. Ils lui ont d’abord trouvé des griefs pour défaut de port de masque avant de lui soutirer de l’argent. Le soldat du feu a été cependant démasqué puis mis sous les verrous. Tandis que son présumé complice a pris la fuite.

Les faits: Le sapeur et son acolyte ont fait une descente lundi dernier, vers 19h, dans la banlieue dakaroise pour traquer les récalcitrants aux mesures restrictives prises par les autorités étatiques, notamment le port du masque dans les lieux ciblés. Ainsi, ils débarquent dans une boutique, tombent sur le gérant nommé D. Diop et un acheteur, sans masque. Ils se pourlèchent les babines, commencent à leur faire des remontrances et menacent de les embarquer. Le boutiquier pique une trouille bleue, reconnaît sa faute et implore le pardon des supposés agents de police. Ces derniers lui réclament ensuite la somme de 30.000 francs à titre d’amende sous peine d’une arrestation. Mais, le boutiquier affirme détenir 15.000 F et remet le fric aux prétendus flics, qui empochent l’argent.