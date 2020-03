UN SÉNÉGALAIS INFECTÉ PAR LE CORONAVIRUS VOUS PARLE

C’est un émigré sénégalais. Il a été infecté par le Covid-19 De retour au Sénégal, le patient sénégalais dit ignorer comment il a contracté le virus. A l’étranger ? Ou au Sénégal ? Il n’en sait pas trop. Par contre, tout ce qu’il sait, c’est qu’il a été contaminé par un homme et pas plus. Il alerte: «personne n’est à l’abri, nous sommes tous de potentiels transmetteurs du virus. »

Sur la Rfm, il encourage les Sénégalais à respecter, avec discipline, les mesures édictées par les autorités. « N’évoquez plus de grippe ou de paludisme si on sent quelque chose. Et vite il faut prendre contact avec le personnel de la santé », conseille le patient.

Dans son centre d’accueil, il reconnait être bien traité par le personnel médical. « Mais il n’y a pas de médicament spécifique pour ça. Nous mangeons en qualité et en quantité à notre faim. »