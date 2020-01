UNE FILLE DE 12 ANS ÉCRASÉE PAR UN FUT D’EAU DE 200 LITRES

Les habitants du village de Ngoiyi pété sont sous le choc. En effet une fille âgée de 12 ans et connue sous le nom de Faty Ba a été tuée par un fût rempli d’eau tombé du haut d’une charrette. Le drame s’est produit ce jeudi vers 09 heures entre les villages de Ngoiyfi Pété et Wéloumbel dans la commune de Déali (département de Linguère). Ce matin vers 07heures la fille était partie au robinet public distant de 06km de Ngoiyfi pété à la recherche d’eau.La victime était seule à bord d’une charrette tirée par deux ânes avec un fût vide. Après avoir rempli le fût qui contient près de

200 litres elle emprunta le chemin du retour. Le drame est survenu lorsque les cordes qui attachaient le fût d’eau se sont desserrées provoquant la chute de la petite Faty Ba et le fut l’a écrasée.Les ânes ont été paniqués par un objet sur le chemin . Alertés les gendarmes du poste de gendarmerie de Déali et l’infirmier chef de poste de santé de Touba Boustane ont effectué un transport sur les lieux du drame .

Samba Khary Ndiaye