Une lotion au concombre pour hydrater la peau

Autre astuce maligne d’hydratation : le concombre. Sous forme de purée, le concombre épépiné et pelé s’acclimatera à du miel d’acacia et du lait d’amande bio pour créer une lotion hydratante efficace ! Appliquez le masque matin et soir sur un visage propre et rincez. Le must : la recette tient la conservation 4 jours sans problème !

1/ Il réduit les cernes et les poches

C’est l’utilisation beauté la plus connue du concombre. Posez une tranche bien fraiche sur chaque œil pendant quelques minutes pour réduire vos poches et vos cernes.

2/ Il illumine le teint

Constitué à 95 % d’eau, le concombre hydrate les peaux les plus sèches et redonne éclat aux teints ternes.

Pour un masque anti teint terne, ajoutez un concombre mixé dans un yaourt nature, appliquez sur votre visage puis laissez poser une vingtaine de minutes.

Vous pouvez aussi fabriquer un tonique fraicheur et éclat du teint. Pour cela versez un concombre râpé dans de l’eau bouillante, laissez cuire 5 minutes puis filtrez l’eau. Placez l’eau au frigo et utilisez la dans les 3 jours.

3/ Il resserre les pores

Le concombre est très utile pour resserrer les pores et purifier les peaux grasses.

Mélangez le jus de concombre avec un peu de sel puis appliquez sur le visage et laissez reposer pendant quelques minutes.

Vous pouvez également mixer un concombre, du lait en poudre et un blanc d’œuf afin d’obtenir une pâte lisse et homogène que vous appliquerez sur le visage et le cou. Laissez agir le masque pendant 30 minutes puis nettoyez à l’eau froide.

4/ Il soulage les coups de soleil

Pour soulager vos coups de soleil, appliquez sur votre peau un concombre mixé avec du yaourt nature bien frais. Le concombre et le yaourt vont hydrater la peau brulée et apporter une agréable sensation de fraicheur.

5/ Il réduit la cellulite

Pour réduire l’aspect peau d’orange, mélangez du jus de concombre et du café moulu puis exfolier votre peau à l’endroit où vous avez de la cellulite. Répétez régulièrement l’opération.

Et en huile végétale ?

Vous pouvez aussi utiliser de l’huile végétale de pépins de concombre qui améliore l’élasticité de la peau et restaure le film hydrolipidique cutané.