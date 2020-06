Eduardo CAMAVINGA of Rennes during the French Ligue 1 Soccer match between Rennes and Montpellier at Roazhon Park on March 8, 2020 in Rennes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Eduardo CAMAVINGA - Roazhon Park - Rennes (France)

Une offre à venir du Real pour Camavinga ? Le Real Madrid s’active toujours pour Eduardo Camavinga. D’après des informations révélées par RMC Sport, le club madrilène, qui piste le milieu de terrain rennais depuis plusieurs semaines, pourrait formuler une offre dans les prochaines semaines afin de s’attacher ses services. «C’est la future star au milieu de terrain en Europe. On le veut pour le garder dix ans au club. C’est notre priorité. C’est mieux de l’acheter cet été que la saison prochaine, où il aura disputé la Ligue des champions et vaudra deux fois plus», explique une source du dossier contacté par le média sportif. Mais si Zinédine Zidane est intéressé par le profil du joueur de 17 ans, le club breton ne serait pas prêt à lâcher sa pépite. La famille Pinault souhaiterait voir le milieu défensif disputer la Ligue des champions avec le Stade Rennais la saison prochaine. Partager Facebook

