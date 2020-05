Une offre de 65M€ de Manchester United pour DEMBÉLÉ ?

Selon le Daily Express, Manchester United est confiant à l’idée de devancer Chelsea et recruter Moussa Dembélé cet été. Les Red Devils cherchent un buteur depuis longtemps et espèreraient conclure un transfert à un peu moins de 70M€ (60M£) pour le Lyonnais. L’absence de compétitions européennes pour l’OL la saison prochaine aurait accéléré le processus. «Des joueurs programmés pour jouer les compétitions européennes peuvent avoir envie d’aller voir ailleurs», a reconnu Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès dimanche. Manchester se serait déplacé pour observer Dembélé (23 ans) 3 fois lors des 6 derniers mois, et l’attaquant français aurait lui-même fait savoir que sa préférence allait au club mancunien devant Chelsea.