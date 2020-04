Une plainte contre Ya Awa et la Tfm…

Débauché depuis quelques mois de la 2stv, Ya Awa a démarré ses émissions il y a quelques jours. Mais, à peine a-t-elle commencé que les ennuis ont démarré. Et c’est avec son ancien patron. El Hadji Ndiaye, boss de la 2stv, n’a pas aimé que la présentatrice transfère l’émission « Célébrités et Religion » à la télé de Youssou Ndour. Le patron de la 2stv jure sur tous les saints que cette émission est la propriété de son organe et que cela a été protégé au niveau du Bureau sénégalais des droits d’auteur depuis 2013. El Hadji Ndiaye avait tapé sur la table dès la diffusion de la première émission.

N’empêche, Ya Awa et la Tfm ont continué à diffuser l’émission, faisant fi des menaces du patron de la 2stv. Pour sa défense, la présentatrice a soutenu avoir eu l’autorisation d’un certain Am Kouyaté, un caméraman qui serait le propriétaire. Ya Awa a même brandi un document pour convaincre.

Cependant, la 2stv a balayé d’un revers de main les arguments de Ya Awa. Pour El Hadji Ndiaye, Am Kouyaté travaillait chez lui et il n’a jamais été propriétaire de cette émission au Bsda, c’est en catimini et de manière irrégulière, puisqu’il ne possède rien. Car si c’était le cas, depuis 2013, Am Kouyaté aurait revendiqué des droits, mais jamais il n’a pipé mot. Am, dit-on est coincé en Italie en ce moment.