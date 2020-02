Sénégal: « Une poche de sang coûte entre 45 et 50.000 Fcfa »

Le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Saliou Diop, balaie d’un revers de main une info faisant état d’une «vente de poches de sang» en provenance des dons effectués par des Séné­galais. «Je dirais l’inverse de ce qui a été dit. Le Sénégal et le Burkina Faso sont les deux seuls pays dans la sous-région où le sang est cédé gratuitement au secteur public», a tenu à remettre les choses à l’endroit le professeur Saliou Diop, hier lors de la cérémonie de réception d’un réfrigérateur offert au Centre national de transfusion sanguine par le Crédit mutuel du Sénégal dont le Directeur général est Amadou Jean-Jacques Diop.

«Dans n’importe quel autre pays, les patients doivent eux-mêmes payer avant de disposer du sang. Ce n’est pas le cas du Sénégal. Tous les patients hospitalisés dans les hôpitaux publi­ques peuvent en témoigner», a déclaré le professeur Diop qui souligne que «cela ne signifie pas que le sang n’a pas de prix».

«Le don de sang nous permet de prélever une matière première qui est le sang. Il faut beaucoup de moyens pour que ce sang puisse être traité. Ça a un coût important, ce coût est entièrement supporté par le gouvernement. L’Etat demande à ceux qui travaillent dans le secteur privé de contribuer. Si on estime le coût global d’une production d’une poche de sang, c’est entre 45 et 50 mille francs», renseigne le directeur du Centre de transfusion sanguine qui indique qu’«actuellement, la politique de l’Etat c’est de rendre gratuites ces poches de sang».