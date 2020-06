Une sénégalaise à la tête de Banque mondiale au Burkina

La nouvelle Représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Madame Maimouna Mbow Fam a officiellement pris fonction ce lundi 1er juin 2020. Avant d’exercer ses nouvelles fonctions, Madame Fam était spécialiste en chef en gestion financière du service Gouvernance de la Banque mondiale pour la Région Afrique.

Dans le cadre de sa mission au pays des hommes intègres, Mme Fam aura pour priorités : de poursuivre le renforcement des relations entre la Banque mondiale et les autorités du pays, les partenaires au développement et la communauté internationale représentée au Burkina Faso, de poursuivre la supervision de l’exécution du Cadre de Partenariat Pays (CPP) pour la période 2018-2023, en conformité avec les priorités de développement du Burkina Faso et, de superviser l’intervention des équipes du bureau de Ouagadougou dans l’exécution de la stratégie de développement de la Banque mondiale pour la Région Afrique.

De nationalité sénégalaise, Mme Fam possède une longue expérience du développement à travers le monde, dont plus de treize années passées au sein du Groupe de la Banque mondiale. La nouvelle Représentante résidente connait le Burkina Faso, pays sur lequel elle a travaillé en tant que spécialiste en gestion financière et chef d’équipe de projet.

Mme Fam a également à son actif une vaste expérience du secteur privé. Avant le Groupe de la Banque mondiale, elle a travaillé à l’Agence Nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux du Sénégal comme Directrice Administrative et Financière et a été auparavant Directrice et auditrice principale au Cabinet international Ernst & Young.

Expert-Comptable de formation, Madame Maimouna Fam est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (France). Elle est également titulaire d’un Master en comptabilité et finances et d’une certification professionnelle en matière de budgétisation et de comptabilité des ressources publiques.