Un vol à l’arrachée en plein centre-ville. La scène a eu bien lieu et à quelques encablures du Palais de la république. Une femme blanche, la soixantaine, a été dépouillée de ses biens par deux individus à bord de leur scooter. D’après le récit de Vox Populi, la femme qui marchait tranquillement sur le trottoir avec son amie, quand les deux malfrats ont déboulé et arraché son sac à main avant de poursuivre leur route. Des témoins alertés par les cris de la victime, ont tenté de pourchasser les voleurs, mais en vain. Ils ont réussi à s’échapper en remontant l’avenue Léopold Sédar Senghor (ex Roume) en direction de l’hôpital Principal. Pourtant, aux environs du Palais, il y avait un impressionnant déploiement d’éléments de la police et de la gendarmerie.