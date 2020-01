URGENT/CAMP PÉNAL: LES 9 MANIFESTANTS DÉFÉRÉS

Les 9 membres des mouvements Gilets Rouges et Nittu Deugg viennent d’être déférés au parquet. L’information nous a été confirmée par l’avocat Me Moussa Sarr que nous avons joints au téléphone. Il s’agit des nommés Alioune Sèye, Fallou, Thierno Sall, Amidou Sow, Seydina Diallo, Séga, Baba Top et Diedhiou Ibrahima. Ils seront probablement entendus, cet après-midi, par le Procureur qui décidera de leur sort. Ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Pour rappel, les manifestants ont été arrêtés mardi 31 décembre dernier devant le camp pénal de liberté 6 pour avoir marché contre la détention de Guy Marius Sagna et Cie.