Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

CORONAVIRUS: DEUX NOUVEAUX CAS POSITIFS Le Sénégal vient d’enregistrer deux nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre de cas à 4. « Le premier cas est une femme âgée de 68 ans résidant en France. Elle est l’épouse du patient de 80 ans testé positif la veille, le 03 mars 2020. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février en compagnie de ce dernier », précise le ministère de la santé. Pour le deuxième cas, il s’agit d’une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020. Les deux patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. Leur état est stable selon le ministère. Partager Facebook

