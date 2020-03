Brazilian President Jair Bolsonaro greets Miami's Brazilian community after an event at Miami Dade College's Medical Campus in Miami, Florida, on March 9, 2020. (Photo by Zak BENNETT / AFP)

Coronavirus: Le Président du Brésil testé positif Selon les informations de Paris Match, le président brésilien a été testé positif au COVID-19. Pour rappel, il a rencontré Donald Trump samedi dernier en Floride. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus lors d’un premier examen, rapporte le média local Jornal O Dia et selon les informations reprises par le Guardian. Il attendrait le résultat de la contre-épreuve et consultera les militaires pour savoir s’il doit le révéler, rapporte encore le quotidien. Trump devrait être testé aujourd’hui Ce résultat intervient après que Fabio Wajngarten, le chef du service de presse de Jair Bolsonaro, qui a également côtoyé le président Trump le week-end dernier, ait été annoncé positif par la presse brésilienne ce jeudi. Eduardo Bolsonaro, le fils du président brésilien, avait précisé dans la foulée que son père ne présentait aucun signe des symptômes au COVID-19. Samedi dernier, Donald Trump et Jair Bolsonaro avaient dîné ensemble lors d’une rencontre à Mar-a-Lago, en Floride. « Je ne me fais pas de souci », a déclaré Donald Trump ce jeudi à la presse. Jair Bolsonaro avait ces derniers jours minimisé la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde, déclarant que d’ «autres grippes tuaient plus que ça. Partager Facebook

