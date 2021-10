URGENT ! Le Maire de Thiaroye Gare dans de sales dras

Le maire de la commune de Thiaroye Gare est dans de sales draps.

En effet, à moins de trois des élections locales Monsieur Babou Ndoye( Babacar Sene à l’état-civil) a été condamné à 6mois assortis de sursis avec une amende de 200 millions à payer solidairement avec Aly Diallo et Souleymane Diallo .

Le tribunal de grande instance de Pikine l’a reconnu coupable des délits faux et usage de faux ,destruction appartenant à autrui et falsification de documents administratifs.

Accusé par 400 femmes commerçantes d’avoir détruit leur cantines et tables situé au centre commercial du camp de Thiaroye . Ainsi le procureur a requis une peine de 6 mois avec sursis et une amende de 500 000 à payer à chacune des parties civiles soit 200 millions . Comme un malheur ne vient jamais seul, on nous signale aussi que cinq autres plaintes contre le maire sont sur la table du procureur.

Source : Thiaroye infos