URGENT: LES AUTORISATIONS SPÉCIALES DE CIRCULER SUSPENDUES

La délivrance des autorisations spéciales de circuler sur l’étendue du territoire national est suspendue jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de celle relative au transport de corps sans vie et à celle pour raisons de santé. Motif? Le développement de la contamination communautaire à la Covid-19”. La mesure sera effective dès demain mercredi, à partir de 21 heures, a annoncé le ministre de l’Intérieur, dans un arrêté dont nous avons copie. Les contrevenants à ces nouvelles mesures verront leurs moyens de transports mis en fourrière, sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.