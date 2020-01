Le verdict est tombé, tel un couperet. Samba Sow été reconnu coupable du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil Economique social et environnemental, Fatoumata Mactat Ndiaye. Il a été condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité Et à payer 200 millions à la famille de Fatoumata Mactar Ndiaye et 150 millions à son fils, Adama Ba Samba Sow a été retenu coupable pour tentative d’assassinat de ce dernier