Urgent! Un autre accident fait 19 morts à Sakal

Près de 20 personnes ont perdu la vie dans un accident de route. Le drame s’est produit aux environs de 5h du matin à Sakal vers Louga, dans le nord-est du Sénégal, a appris PressAfrik. Selon un maire de la localité sur les ondes de la RFM, à l’origine de l’accident, un choc entre un car « Ndiaga Ndiaye » et un camion.

La route a encore tué. Très tôt ce matin, le correspondant de la Dmedia annonce une collision entre un véhicule Ndiaga Ndiaye et un camion. Un choc frontal qui a occasionné 19 personnes sur le coup à Sakal. Une localité situé au nord-ouest du département de Louga et la région de Louga, à 27 km au nord de Louga et à 2 km de la route nationale nᵒ 2.

Nous y reviendrons