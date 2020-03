Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Urgent: Un autre Français infecté au Covid19 Un autre français âgé de 67 ans vient d’être infecté par le Coronavirus. En provenance de France, il a atterri à l’Aibd par le vol Ibéria le 7 mars dernier. Partager Facebook

