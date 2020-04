Vaccins en Afrique: Des avocats de Paris et Dakar portent plainte

Selon les informations de Libération online, Mes Simon Ndiaye et William Bourdon (barreau de Paris) ; Mes Assane Dioma Ndiaye et Amadou Aly Kane (barreau de Dakar) ; Maître Edouard Mukendi (barreau de Kinshasa) ; Maître Lionel Kalina (barreau du Congo) ; Maître Vincent Abbé Yao (barreau de Côte d’Ivoire) et Maître Jackson Francis Gnie Kanga (barreau de Cameroun) ont déposé devant le tribunal de grande instance de Paris, une plainte avec constitution de partie civile pour injures à caractère racial suite aux propos suivants tenus par le Pr. Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l’hôpital Cochin : «Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c’est fait d’ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées. Qu’est-ce que vous en pensez ? ».

Pour les plaignants, ces propos sont d’évidence gravement outrageants à l’égard de l’ensemble des communautés africaines traitées avec mépris. Présenter les Africains comme des cobayes et l’Afrique comme un laboratoire est inacceptable et doit être dénoncé avec la plus grande vigueur.