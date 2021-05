FSF: 44.000 dollars pour apprendre l’anglais aux agents marketing

La gestion des fonds “Forward” de la Fifa, alloués à la Fédération sénégalaise de football, est au coeur d’un polémique. Dans le rapport d’activités 2019 de la FSF, il fait état de la redistribution du montant reliquataire de ces fonds à d’autres projets. On apprend que 50. 000 dollars US soit plus de 28 millions Fcfa ont été décaissés pour l’achat d’équipements et de matériels de communication ainsi que la création et gestion de site web et plateforme de communication sur les réseaux sociaux. Mais la dépense, la pluse curieuse, concerne le financement de projets d’initiation et de renforcement de capacités en anglais des agents marketing de la fédé pour un montant 44.000 dollars (23 millions 800 mille 955 FCFA).