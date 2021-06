Vélingara: Mamadou Oury Diallo accueilli en roi

Ce dimanche 20 juin 2021, la population de Vélingara avait réservée un accueil chaleureux et triomphal à leur chouchou, l’honorable député maire Mamadou Oury Bailo Diallo. D’ailleurs un méga meeting a été organisé à son honneur pour fêter sa nouvelle nomination par le chef de l’Etat Macky Sall.

Les militants et sympathisant du député Maire de Vélingara, Mamadou Oury Bailo Diallo a été accueilli en grande pompe ce Dimanche dans sa commune. Une grande grande mobilisation qui a commencée de l’entrée de la ville jusqu’à son domicile où se tenait par ailleurs le meeting d’honneur et de remerciement.

Cette grande mobilisation qui a vue la présence des Maires du département (10 présents sur les 14), des hauts conseillers de la région, des partisans et compatriotes de parti (Benno Book Yakar). Une occasion pour l’édile de Vélingara de remercier son excellence monsieur le président Macky sall, pour sa nomination au poste de président de la commission de contrôle et du budget au sein de l’hémicycle.

A travers ce meeting, Mamadou Oury Bailo Diallo a magnifié sa satisfaction pour cette forte mobilisation qui démontre encore l’engagement de cette population à travers leur détermination à acheminer l’émergence de cette localité.

Dans son allocution, l’homme a avancé que ce poste lui permettra au de poursuivre positivement ces projets pour le rayonnement de cette ville, qui lui est trop chère. Il a également lancé un message de réconfort sur la légitimité de leur force dans cette commune. L’édile de la ville a vivement remercié le chef de l’Etat Macky Sall pour la confiance porté à sa modeste personne en lui confiant de nouvelles responsabilités.

Le maire a profité de cette tribune pour fustiger la démarche du leader du parti pastef les patriotes et lance un appel à Ousmane Sonko à revoir sa démarche s’il dit aimer le Sénégal. En d’autres termes, il a aussi souligné que le président du conseil départemental de Vélingara n’a pas de bilan à présenter à la population.” Et sur ce, la population et l’ensemble des ses camarades de parti ont porté leur choix sur lui pour les prochaines élections locales ” à laissé entendre le député-Maire de Vélingara.