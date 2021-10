Verdict entre le Kenya et la Somalie attendu

Le verdict est imminent dans le conflit maritime de longue date qui oppose le Kenya et la Somalie. La Cour internationale de justice de La Haye, principale instance judiciaire de l’ONU, doit rendre sa décision qui mettra fin à ce feuilleton judiciaire qui dure depuis 2014.

Les deux pays voisins de la Corne de l’Afrique, qui partagent 700 kilomètres de frontière, se disputent depuis des années au sujet d’une partie de leur frontière maritime dans l’océan Indien. Une zone de plus de 100 000 km2 en mer, qu’ils revendiquent tous les deux et dans laquelle se trouveraient d’importantes ressources naturelles comme des gisements de pétrole et de gaz.

Des ressources que la Somalie estime lui appartenir, mais que le Kenya a commencé à vendre à des compagnies pétrolières internationales. Nairobi maintient en effet avoir la souveraineté sur cette zone contestée.

La décision de la CIJ aura donc un enjeu économique majeur pour les 2 pays. La Somalie a saisi la justice internationale il y a 6 ans pour régler ce contentieux après avoir affirmé que toutes les tentatives diplomatiques pour y mettre fin avaient échoué.