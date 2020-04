Vers un allongement du couvre-feu de 18h à 7h

Afin de freiner la progression du Covid-19, Macky Sall n’exclut pas de durcir le couvre-feu. Prévue, jusque-là, de 20h à 6h du matin, la mesure pourrait s’allonger de 18h à 7h du matin. « Avec les nouveaux cas communautaires, nous allons certainement réajuster. Nous allons peut-être modifier les horaires, en démarrant un peu plus tôt, peut-être vers 18h et finir un peu plus tard, vers 7h du matin », a-t-il annoncé France 24 sur, tout en évoquant la possibilité de prendre des mesures plus fortes si cela ne suffisait pas.