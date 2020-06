Vers un quitus environnemental

Une loi sur le littoral est en gestation. Abdou Karim Sall, l’autorité de tutelle, a fait la précision, en présidant ce vendredi, 5 juin, la journée mondiale de l’Environnement. « Ceux qui veulent s’installer, ériger des bâtiments, quel que ce soit le type de construction à proximité de la mer, doivent, en dehors des obligations vis-à-vis des services du ministère de l’Économie et des Finances, d’abord, satisfaire les obligations liées à l’Environnement. Toute installation doit faire l’objet d’étude d’impact environnemental et social. Désormais, nous prendrons toutes les dispositions et nous n’accepterons plus que des gens viennent s’installer le long du littoral sans que les installations qu’ils envisagent de faire ou qu’ils érigent ne fassent l’objet d’une étude d’impact environnemental et social parce que c’est la recommandation du Code de l’Environnement. »

Cette année, le thème retenu est la biodiversité : c’est un appel à l’action pour lutter contre la perte accélérée d’espèces et la dégradation du monde naturel.