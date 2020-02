Vers une invalidation de l’élection de Umaro Sissoko Embalo ?

Le feuilleton de la présidentielle bissau-guinéenne continue avec son lot de rebondissement déconcertant pour Sissoko Embalo qui a multiplié les attaques contre Alpha Condé, le médiateur de la CEDEAO dans son pays.

Déclaré vainqueur de la présidentielle du 29 décembre, le Général Umaro Sissoko Embalo continue d’enregistrer des revers déconcertants.

En effet, ce dernier, qui a déjà fait le tour des chefs d’État, a vu les compteurs remis complètement à zéro. Et pour cause, la Cour suprême a demandé le recomptage des voix issues des urnes après un recours introduit par le candidat du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap vert (Paigc), Domingos Simon Preira.

Au même moment, la Cedeao a, elle aussi, fait une déclaration pour demander le respect de la décision de la haute juridiction et a fini de démontrer sa neutralité d’interférer dans les décisions d’une Cour suprême « indépendante ».

Alors que le candidat du MADEM G5 continue son offensive diplomatique, son invitation à la 33ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra les 9 et 10 février 2020 à Addis-Abeba, a été invalidée.

« Compte tenu du fait que le processus électoral n’est pas achevé, la commission de l’UA prie la mission permanente de bien vouloir considérer l’inviatation adressée au nouveau président comme nulle et non avenue », précise la commission de l’Union Africaine dans une note signée le 31 janvier.

C’est l’actuel président José Mario VAZ qui prendra donc part à la 33ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine en lieu et place du président déclaré vainqueur, mais qui n’a pas encore été installé dans ses fonctions, à cause d’un contentieux électoral qui semble s’éterniser.