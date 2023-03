La justice paralysée pour 48 h, vers le renvoi du procès Sonko-Niang

A la suite de l’expiration du délai de préavis de grève déposé le 07 février 2023, l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) vient d’annoncer dans un communiqué « un débrayage le lundi 13 mars 2023 à 10h ». Et ce n’est pas tout. « Une grève totale de 48h à partir du mardi 14 mars 2023 » est également envisagée.

Considérant que les réformes initiées relatives au statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Justice tardent à être mises en pratique, prolongeant ainsi les travailleurs de la justice dans une incertitude criarde quant à leur avenir professionnel dans ce secteur hautement sensible ont annoncé « un débrayage ce lundi 13 mars 2023 à 10 heures suivi d’une grève totale de 48 heures à partir de demain mardi 14 mars 2023.

Ces travailleurs de la Justice affiliés à l’UNTJ exigent la satisfaction de ses revendications notamment : la « revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant; la pérennisation et le paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois; l’intégration de l’UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe; le virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé », lit-on dans la note.

Par ailleurs on ajoute que ces travailleurs de la justice réclament aussi : « l’indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice; reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers; l’enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets; l’ouverture sans délai du concours professionnel des Administrateurs Des Greffes; et enfin un audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe ».

