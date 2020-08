Victor Williams nommé PDG de NBA Afrique

La National Basketball Association (NBA) a nommé Victor Williams PDG de NBA Afrique. Ce dernier prendra fonction à compter du 17 août 2020, a annoncé le commissaire de la NBA, Adam Silver. Victor Williams, un dirigeant accompli de la banque d’investissement avec une vaste expérience dans la croissance des entreprises aux États-Unis et en Afrique, sera basé dans le bureau de Johannesburg de la NBA.

A travers ce poste nouvellement créé, Williams supervisera les initiatives de basket-ball et de développement commercial de la ligue en Afrique et sera chargé de faire grandir la popularité du basket-ball et de la NBA à travers le continent grâce au développement de la base, aux médias, aux partenariats d’entreprise, etc.